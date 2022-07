Monza, Galliani: «A Petagna voglio bene, stiamo trattando» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Adriano Galliani, ad del Monza, parla del possibile arrivo di Petagna nel club brianzolo. Le sue dichiarazioni Repubblica.it riporta le dichiarazioni di Adriano Galliani sul possibile ingaggio di Andrea Petagna da parte del Monza. LE PAROLE – «Gli voglio bene lo comprai per la prima volta a 14 anni dalla Triestina, stiamo trattando». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Adriano, ad del, parla del possibile arrivo dinel club brianzolo. Le sue dichiarazioni Repubblica.it riporta le dichiarazioni di Adrianosul possibile ingaggio di Andreada parte del. LE PAROLE – «Glilo comprai per la prima volta a 14 anni dalla Triestina,». L'articolo proviene da Calcio News 24.

