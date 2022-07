Monza, accordo trovato con la Juve per Ranocchia: i dettagli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Monza ha trovato l’accordo con la Juve per l’arrivo di Filippo Ranocchia: altro innesto per i brianzoli Il Monza ha trovato l’accordo con la Juve per l’arrivo di Filippo Ranocchia, altro innesto per i brianzoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2001 andrà in prestito con diritto di riscatto. Decisivi i colloqui continui di questi ultimi giorni tra le due società. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilhal’con laper l’arrivo di Filippo: altro innesto per i brianzoli Ilhal’con laper l’arrivo di Filippo, altro innesto per i brianzoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il classe 2001 andrà in prestito con diritto di riscatto. Decisivi i colloqui continui di questi ultimi giorni tra le due società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

