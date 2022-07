Monza, 4-1 al Piacenza: esordio per Sensi e Cragno (Di mercoledì 20 luglio 2022) Buon test per il Monza che supera il Piacenza con il risultato di 4-1 a Monzello. La terza amichevole del precampionato degli uomini di Stroppa è anche l’occasione per vedere all’opera per la prima volta Stefano Sensi e Alessio Cragno, entrambi in campo nel secondo tempo. Il vantaggio arriva al 3?: cross di Birindelli, colpo di testa vincente di Valoti che si inserisce coi tempi giusti e indirizza la gara. Il colpo di testa è l’arma forte della casa e al 35? c’è il raddoppio: calcio d’angolo dalla destra, Mota Carvalho svetta e fa 2-0. Ad accendere la contesa ci pensa il Piacenza a fine primo tempo. In particolare è di Zunno la magia all’incrocio dei pali che riapre il match. Ma nella ripresa il Monza dilaga: al 62? Ranocchia firma il primo gol della sua esperienza in biancorosso ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) Buon test per ilche supera ilcon il risultato di 4-1 a Monzello. La terza amichevole del precampionato degli uomini di Stroppa è anche l’occasione per vedere all’opera per la prima volta Stefanoe Alessio, entrambi in campo nel secondo tempo. Il vantaggio arriva al 3?: cross di Birindelli, colpo di testa vincente di Valoti che si inserisce coi tempi giusti e indirizza la gara. Il colpo di testa è l’arma forte della casa e al 35? c’è il raddoppio: calcio d’angolo dalla destra, Mota Carvalho svetta e fa 2-0. Ad accendere la contesa ci pensa ila fine primo tempo. In particolare è di Zunno la magia all’incrocio dei pali che riapre il match. Ma nella ripresa ildilaga: al 62? Ranocchia firma il primo gol della sua esperienza in biancorosso ...

