Monitor in funzione alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri (Di mercoledì 20 luglio 2022) Cerveteri – Sono ultimati i lavori di installazione alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri di cinque Monitor elettronici degli arrivi e delle partenze dei treni. Un lavoro lungo, che completa la straordinaria azione di restyling che RFI – Reti Ferroviarie Italiane, con la costante presenza dell’Amministrazione comunale di Cerveteri, ha effettuato sullo scalo ferroviario della frazione balneare etrusca. “La tutela, i diritti e l’attenzione verso il mondo dei pendolari sono sempre stati al centro dell’attenzione dell’azione amministrativa della nostra squadra – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – Cerveteri oggi può vantare una stazione ferroviaria ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 20 luglio 2022)– Sono ultimati i lavori di instzionedididi cinqueelettronici degli arrivi e delle partenze dei treni. Un lavoro lungo, che completa la straordinaria azione di restyling che RFI – Reti Ferroviarie Italiane, con la costante presenza dell’Amministrazione comunale di, ha effettuato sullo scalo ferroviario della frazione balneare etrusca. “La tutela, i diritti e l’attenzione verso il mondo dei pendolari sono sempre stati al centro dell’attenzione dell’azione amministrativa della nostra squadra – ha detto Elena Gubetti, Sindaco dioggi può vantare una...

