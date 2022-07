Mondiali, Vallortigara da sogno: è bronzo nell'alto! Prima medaglia per l'Italia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Elena Vallortigara è bronzo mondiale nell'alto! È della 30enne vicentina il primo podio azzurro di Eugene 2022. La carabiniera, quando è l'unica a superare i due metri al primo tentativo (muro ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 luglio 2022) ElenamondialeÈ della 30enne vicentina il primo podio azzurro di Eugene 2022. La carabiniera, quando è l'unica a superare i due metri al primo tentativo (muro ...

