Mondiali scherma, Tommaso Marini argento nel fioretto (Di mercoledì 20 luglio 2022) IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Terza medaglia per l’Italia ai Mondiali di scherma al Cairo. Tommaso Marini ha vinto la medaglia d’argento nel fioretto individuale maschile. Il marchigiano è stato sconfitto in finale 15-14 dal francese Enzo Lefort. “Sono molto contento, mi sono sentito un pò stanco in finale, ho avvertito un pò di pesantezza nelle gambe. Ho fatto una stagione importante, non posso che essere soddisfatto di questo podio che vale tantissimo per me e per chi lavora con me”. Marini è uno dei nomi nuovi della scherma italiana, anche se ai recenti Europei di Antalya ha avuto modo di mettersi in mostra portando a casa l’argento individuale e l’oro a squadre e nel corso della stagione ha vinto due tappe di Coppa del mondo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 luglio 2022) IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Terza medaglia per l’Italia aidial Cairo.ha vinto la medaglia d’nelindividuale maschile. Il marchigiano è stato sconfitto in finale 15-14 dal francese Enzo Lefort. “Sono molto contento, mi sono sentito un pò stanco in finale, ho avvertito un pò di pesantezza nelle gambe. Ho fatto una stagione importante, non posso che essere soddisfatto di questo podio che vale tantissimo per me e per chi lavora con me”.è uno dei nomi nuovi dellaitaliana, anche se ai recenti Europei di Antalya ha avuto modo di mettersi in mostra portando a casa l’individuale e l’oro a squadre e nel corso della stagione ha vinto due tappe di Coppa del mondo ...

