Mondiali di scherma, Italia ancora sul podio. A 22 anni Tommaso Marini conquista l'argento nel fioretto

L'Italia della scherma è a tre medaglie ai Mondiali del Cairo. Prima Rossella Fiamingo con il bronzo nella spada, poi Arianna Errigo con l'argento nel fioretto e ora un altro argento con Tommaso Marini, sempre nel fioretto. Anche qui a impedire all'Azzurro di salire sul gradino più alto del podio è stato un francese: ha perso contro Ezio Lefort, mentre Errigo in finale era stata battuta dalla francese Ysaora Thibus. Marini ha 22 anni e per lui questa è la prima partecipazione ai Mondiali. Nell'ultima stagione aveva conquistato tre podi in Coppa del Mondo e un argento agli Europei di Antalya, in Turchia.

