Mondiali Atletica 2022: Vallortigara bronzo nel salto in alto. Tutti i risultati - Sport - Altri Sport (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'italiana Elena Vallortigara (a destra) bronzo nel salto in alto ai Mondiali Eugene, 20 luglio 2022 - Elena Vallortigara è di bronzo nel salto in alto. Questo è il risultato più ragguardevole ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'italiana Elena(a destra)nelinaiEugene, 20 luglio- Elenaè dinelin. Questo è il risultato più ragguardevole ...

Pubblicità

Corriere : Ai Mondiali di atletica Elena Vallortigara vola a 2 metri: è medaglia di bronzo nel salto in alto - Agenzia_Ansa : Mondiali di atletica, Vallortigara bronzo nel salto in alto - Sport - ANSA - SkySport : ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI DI EUGENE: VALLORTIGARA BRONZO NEL SALTO IN ALTO Oro alla Patterson (Aus), argento alla Mahuchikh (Ukr) - MazzaliVanna : RT @atleticaitalia: ?? ?????????????????????? ?????????? ????????????????????????! La medaglia che vale una carriera @EVallortigara ?? L’azzurra dell’alto conquista un… - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATLETICA MONDIALI DI EUGENE: VALLORTIGARA BRONZO NEL SALTO IN ALTO Oro alla Patterson (Aus), argento alla Mahuchikh… -