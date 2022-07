Mobilità Elettrica - Stellantis lancia Electric As You Go (Di mercoledì 20 luglio 2022) Guidare un'auto Elettrica sborsando solo 110 euro al mese (non lontani dai 100 euro del noleggio sociale appena proposto dal presidente francese Emmanuel Macron), ma con in più un costo di 7 centesimi al chilometro (con 500 chilometri minimo al mese, quindi 35 euro in più) nella classica offerta di tipo pay-per-use. Questa la nuova offerta Electric As You Go lanciata da Stellantis partendo proprio dalla Francia, un noleggio a lungo termine dedicato ai modelli completamente elettrici di alcuni marchi del gruppo (la Peugeot e- 208, la Opel Corsa-e o la Mokka-e) progettato dalla Business Unit e-Mobility, PSA Bank e Opel Bank. L'obiettivo principale del programma è quello di offrire l'opportunità di adattare al meglio il costo totale del veicolo al suo reale utilizzo. Si tratta di un noleggio a lungo termine con un canone ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 luglio 2022) Guidare un'autosborsando solo 110 euro al mese (non lontani dai 100 euro del noleggio sociale appena proposto dal presidente francese Emmanuel Macron), ma con in più un costo di 7 centesimi al chilometro (con 500 chilometri minimo al mese, quindi 35 euro in più) nella classica offerta di tipo pay-per-use. Questa la nuova offertaAs You Gota dapartendo proprio dalla Francia, un noleggio a lungo termine dedicato ai modelli completamente elettrici di alcuni marchi del gruppo (la Peugeot e- 208, la Opel Corsa-e o la Mokka-e) progettato dalla Business Unit e-Mobility, PSA Bank e Opel Bank. L'obiettivo principale del programma è quello di offrire l'opportunità di adattare al meglio il costo totale del veicolo al suo reale utilizzo. Si tratta di un noleggio a lungo termine con un canone ...

