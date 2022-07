Mobilità elettrica - Arval accelera sull'ecosistema di ricarica (Di mercoledì 20 luglio 2022) Anche Arval accelera sull'ecosistema necessario alle aziende (e ai privati) per la transizione obbligata al mondo elettrico. E lo fa con una card, una app e i costi per la ricarica inclusi nel canone di noleggio, grazie alla partnership chiusa con Hello Mobility. Il noleggiatore transalpino ha infatti lanciato l'Arval Energy Card Service Management con l'obiettivo di facilitare l'adozione di veicoli ad alimentazione alternativa alle flotte servite, in linea con gli ambiziosi obiettivi fissati dal piano strategico Arval Beyond che prevede il raggiungimento di 700.000 veicoli elettrificati nella propria flotta noleggiata globale, pari al 35% del totale. Come funziona. Con l'offerta Arval Energy Card Service Management, il driver avrà quindi a ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 20 luglio 2022) Anchenecessario alle aziende (e ai privati) per la transizione obbligata al mondo elettrico. E lo fa con una card, una app e i costi per lainclusi nel canone di noleggio, grazie alla partnership chiusa con Hello Mobility. Il noleggiatore transalpino ha infatti lanciato l'Energy Card Service Management con l'obiettivo di facilitare l'adozione di veicoli ad alimentazione alternativa alle flotte servite, in linea con gli ambiziosi obiettivi fissati dal piano strategicoBeyond che prevede il raggiungimento di 700.000 veicoli elettrificati nella propria flotta noleggiata globale, pari al 35% del totale. Come funziona. Con l'offertaEnergy Card Service Management, il driver avrà quindi a ...

