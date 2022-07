Milenkovic, nuovo derby d’Italia in vista? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per il serbo della Fiorentina sembra profilarsi l’ennesimo scontro di mercato tra Juventus e Inter. Milenkovic ha un accordo con l’Inter, ma attenzione Potrebbe rinnovarsi il duello tra Juventus e Inter sul mercato. Dopo l’arrivo a sorpresa di Gleison Bremer alla Juventus, strappato all’ultimo proprio ai nerazzurri, potrebbe esservi l’ennesimo darsi battaglia in campo di L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per il serbo della Fiorentina sembra profilarsi l’ennesimo scontro di mercato tra Juventus e Inter.ha un accordo con l’Inter, ma attenzione Potrebbe rinnovarsi il duello tra Juventus e Inter sul mercato. Dopo l’arrivo a sorpresa di Gleison Bremer alla Juventus, strappato all’ultimo proprio ai nerazzurri, potrebbe esservi l’ennesimo darsi battaglia in campo di L'articolo

