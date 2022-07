Milano: residenti protestano per il rumore, chiude cineclub Wanted Clan di Porta Romana (Di mercoledì 20 luglio 2022) Milano, 20 lug.(Adnkronos) - "Le note del pianoforte, la partecipazione attiva degli spettatori (la sala ha capienza massima di 25 persone) e le parole dei registi e degli artisti presenti, nonostante rappresentassero per partecipanti, passanti e vicini, il suono della comunità, della socialità, della cultura e della bellezza, erano per qualcuno troppo rumorose e ci hanno perciò imposto lavori di insonorizzazione dai costi insostenibili per la gestione dello spazio, in quanto ammontano a un importo tra i 30 e i 60mila euro". Per questo "il Wanted Clan, che ha coinvolto oltre 15mila soci e organizzato proiezioni, dibattiti, festival, concerti, ospitato professionisti del cinema come (per citare solo quelli del 2022) Charlotte Gainsbourg e Ulrich Seidl sta cercando un nuovo spazio". Così, in una nota, il cineclub ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022), 20 lug.(Adnkronos) - "Le note del pianoforte, la partecipazione attiva degli spettatori (la sala ha capienza massima di 25 persone) e le parole dei registi e degli artisti presenti, nonostante rappresentassero per partecipanti, passanti e vicini, il suono della comunità, della socialità, della cultura e della bellezza, erano per qualcuno troppo rumorose e ci hanno perciò imposto lavori di insonorizzazione dai costi insostenibili per la gestione dello spazio, in quanto ammontano a un importo tra i 30 e i 60mila euro". Per questo "il, che ha coinvolto oltre 15mila soci e organizzato proiezioni, dibattiti, festival, concerti, ospitato professionisti del cinema come (per citare solo quelli del 2022) Charlotte Gainsbourg e Ulrich Seidl sta cercando un nuovo spazio". Così, in una nota, il...

