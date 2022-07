Milano, ospedale in ginocchio tra caldo e Covid: “Pensiamo di chiamare il prefetto” (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Il caldo che mette a dura prova la salute dei grandi anziani, l’ordinaria attività internistica ospedaliera, i pazienti Covid-positivi. Emergenze che si intrecciano e stanno portando sull’orlo del tilt diverse strutture sanitarie d’Italia in questi giorni. L’ultimo allarme arriva da Milano. Dopo giorni di temperature arroventate, l’Istituto clinico Città Studi è al “terzo o quarto alert lanciato a tutte le autorità. Due di questi erano Sos molto angosciati”, dice all’Adnkronos Salute Pasquale Ferrante, direttore sanitario e scientifico della struttura. I numeri spiegano meglio di ogni altra cosa la situazione: “Noi oggi abbiamo qualcosa come 85 pazienti di area medica, di cui 28 sono Covid-positivi, per un ospedale che è accreditato solo per 59 posti letto di area medica. All’inizio ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilche mette a dura prova la salute dei grandi anziani, l’ordinaria attività internistica ospedaliera, i pazienti-positivi. Emergenze che si intrecciano e stanno portando sull’orlo del tilt diverse strutture sanitarie d’Italia in questi giorni. L’ultimo allarme arriva da. Dopo giorni di temperature arroventate, l’Istituto clinico Città Studi è al “terzo o quarto alert lanciato a tutte le autorità. Due di questi erano Sos molto angosciati”, dice all’Adnkronos Salute Pasquale Ferrante, direttore sanitario e scientifico della struttura. I numeri spiegano meglio di ogni altra cosa la situazione: “Noi oggi abbiamo qualcosa come 85 pazienti di area medica, di cui 28 sono-positivi, per unche è accreditato solo per 59 posti letto di area medica. All’inizio ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Milano, ospedale in ginocchio tra caldo e Covid: 'Pensiamo di chiamare il prefetto' - - Del_angellum : RT @art_infinitum: Veduta dell’Ospedale Maggiore di Milano, 1842 by Luigi Premazzi - italiaserait : Milano, ospedale in ginocchio tra caldo e Covid: “Pensiamo di chiamare il prefetto” - LocalPage3 : Milano, ospedale in ginocchio tra caldo e Covid: 'Pensiamo di chiamare il prefetto' - MiTomorrow : Storico intervento al Niguarda, eccellenza milanese ? #milano #niguarda -