Milan | Sky | “Spunta un nuovo nome per la difesa”

Milan difesa- Il Milan continua la sua preparazione in ritiro, nelle prossime giornate i rossoneri avranno altri impegni in amichevole. Nel frattempo Maldini e Massara lavorano per un colpo in difesa, mentre si prova a chiudere per De Keteleare. Il Milan è attivo su molti fronti, i campioni d'Italia attendono con ansia la risposta del Brugges per acquistare finalmente, De Keteleare. Nelle ultime ore Massara e Maldini si dirigeranno verso il Belgio per provare il blitz definitivo per il trequartista. Si attendono novità per Renato Sanches, i rossoneri sono attivi su questa pista, nelle ultime ore il presidente del Lille ha dichiarato la cessione del portoghese. Infine, dopo essere sfumato definitivamente Sven Botman, serve un difensore per completare il pacchetto. Tomori e Kalulu hanno convinto, Kjær è ...

