Milan, Sky: “Blitz per De Keteleare” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Milan SKY- Il Milan continua la sua preparazione atletica in vista delle prossime amichevoli. Nel frattempo Maldini e Massara sono attivissimi sul mercato in entrata. L’obbiettivo primario dei rossoneri, è Charles De Keteleare, il belga del Club Brugges è valutato sui 40 milioni dalla sua squadra militante. Come riferito da Sky, Maldini e Massara partiranno nell’ora di pranzo verso il Belgio. L’obbiettivo è quello di chiudere in maniera veloce la trattativa visto l’inserimento pericoloso del Leeds e del Newcastle che offrono di più del Milan. Il calciatore però, come comunicato anche in conferenza stampa vuole giocare la champions e sogna la partecipazione al Mondiale in Qatar. Un vero e proprio richiamo al Milan che, offre fino a 32 milioni, cifra che non fa felice almeno momentaneamente la squadra ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 20 luglio 2022)SKY- Ilcontinua la sua preparazione atletica in vista delle prossime amichevoli. Nel frattempo Maldini e Massara sono attivissimi sul mercato in entrata. L’obbiettivo primario dei rossoneri, è Charles De, il belga del Club Brugges è valutato sui 40 milioni dalla sua squadra militante. Come riferito da Sky, Maldini e Massara partiranno nell’ora di pranzo verso il Belgio. L’obbiettivo è quello di chiudere in maniera veloce la trattativa visto l’inserimento pericoloso del Leeds e del Newcastle che offrono di più del. Il calciatore però, come comunicato anche in conferenza stampa vuole giocare la champions e sogna la partecipazione al Mondiale in Qatar. Un vero e proprio richiamo alche, offre fino a 32 milioni, cifra che non fa felice almeno momentaneamente la squadra ...

