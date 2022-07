Milan, missione De Ketelaere: Maldini e Massara atterrati a Bruges | PM (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da pochi minuti Maldini e Massara, dirigenti del Milan, sono atterrati a Bruges per De Ketelaere: parte la missione rossonera. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da pochi minuti, dirigenti del, sonoper De: parte larossonera.

Pubblicità

Glongari : Domani giorno importante per la trattativa tra #Milan e Club Brugge per De Ketelaere. Prevista una missione in Belg… - cmdotcom : #Milan, #Maldini in missione: a casa di #DeKetelaere per convincere il #Bruges. C’è una tempistica per le visite - andrea94486646 : RT @LouGirardiReal: Ok posso… il Milan ha messo sul piatto 50 Milioni per #DeKetelaere e #NoaLang… Missione in Belgio per provare a chiuder… - fabbianorozzang : RT @LouGirardiReal: Ok posso… il Milan ha messo sul piatto 50 Milioni per #DeKetelaere e #NoaLang… Missione in Belgio per provare a chiuder… - sportli26181512 : De Ketelaere-Milan, al via la missione: Maldini e Massara partiti per il Belgio: Come da programma, Paolo Maldini e… -