MILAN – È la giornata di De Ketelaere (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 11:15:40 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che… TRANSFERmarketWEB.com Tutto su Carlo De Ketelaere: oggi è il giorno decisivo per l’arrivo del giocatore belga in rossonero, su cui il MILAN è pronto a investire buona parte del budget estivo.Ventotto milioni più tre di bonus e magari potrebbero spingersi un po’ oltre per vincere la resistenza del Bruges, che fino a ieri è rimasta ferma nella richiesta minima di 35 milioni di euro.Se l’affare non va a buon fine, l’alternativa è Ziyech del Chelsea, giocatore con uno stipendio alto, ma decisamente meno costoso di De Katelaere in fase di acquisto, rivela la Gazzetta dello Sport. Altre notizie – Trasferimenti Altre notizie UFFICIALE – AS ROMA: DYBALA SI UNISCE A TRASFERIMENTO LIBERO Paulo Dybala è un nuovo giocatore ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 11:15:40 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia di calciomercato. Sembrerebbe che… TRANSFERmarketWEB.com Tutto su Carlo De: oggi è il giorno decisivo per l’arrivo del giocatore belga in rossonero, su cui ilè pronto a investire buona parte del budget estivo.Ventotto milioni più tre di bonus e magari potrebbero spingersi un po’ oltre per vincere la resistenza del Bruges, che fino a ieri è rimasta ferma nella richiesta minima di 35 milioni di euro.Se l’affare non va a buon fine, l’alternativa è Ziyech del Chelsea, giocatore con uno stipendio alto, ma decisamente meno costoso di De Katelaere in fase di acquisto, rivela la Gazzetta dello Sport. Altre notizie – Trasferimenti Altre notizie UFFICIALE – AS ROMA: DYBALA SI UNISCE A TRASFERIMENTO LIBERO Paulo Dybala è un nuovo giocatore ...

Pubblicità

romeoagresti : Dirigenti #Juve attesi in giornata a Milano per incontrare il #Toro: i bianconeri sono pronti a formalizzare l’offe… - AntoVitiello : Giornata interlocutoria tra #Milan e #Bruges per #DeKetelaere. Ancora un po' di resistenza sul giocatore da parte d… - AntoVitiello : Alessandro #Florenzi è tornato oggi a #Milanello, Pierino #Kalulu già nella giornata di ieri si è allenato nonostan… - butti1997 : RT @letMoncadacook: Non credo esista società/dirigenza al mondo che porti avanti le trattative in maniera così estenuante come il Milan. Og… - Fquadro61 : RT @BETTINOROSSONE1: Colori del Milan: 'Saremo rossi come il fuoco e neri come la paura che incuteremo agli avversari' Colori dell'inter: '… -