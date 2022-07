Miglior giocatore africano del 2022: Salah, Manè e Mendy sono i finalisti (Di mercoledì 20 luglio 2022) sono Mohamed Salah, Sadio Manè ed Edouard Mendy i tre finalisti per il premio di giocatore africano del 2022. La premiazione è programmata per la giornata di domani a Rabat (Marocco). Ricordiamo che nel 2020 e nel 2021 la cerimonia non si è potuta svolgere a causa della pandemia. Per il titolo di allenatore, invece, c’è in corsa Aliou Cissé (ct del Senegal), Carlos Queiroz (ct dell’Egitto) e l’allenatore del Wydad Athletic Club, Hoalid Regragui. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022)Mohamed, Sadioed Edouardi treper il premio didel. La premiazione è programmata per la giornata di domani a Rabat (Marocco). Ricordiamo che nel 2020 e nel 2021 la cerimonia non si è potuta svolgere a causa della pandemia. Per il titolo di allenatore, invece, c’è in corsa Aliou Cissé (ct del Senegal), Carlos Queiroz (ct dell’Egitto) e l’allenatore del Wydad Athletic Club, Hoalid Regragui. SportFace.

