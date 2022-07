Michelle Hunziker | annuncio a sorpresa su Instagram | «La famiglia si allarga»

(Di mercoledì 20 luglio 2022)sorprende il web. Suarriva il lieto: «Lasi». Ma nonostante in molti abbiano subito pensato a Giovanni Angiolini e alla loro love story, non si tratta di un bebè. Tra il dottore e la showgirl svizzera, infatti, le cose vanno alla grande, come testimoniano gli scatti delle loro continue effusioni bollenti, ma non è ancora tempo per un piccolo erede. Enelle sueStories spiega subito l’arcano: inè arrivata Lilly Junior, il nuovo cagnolino che terrà compagnia a tutti e in particolar modo alle figlie Sole e Celeste. Dopo aver presentato ufficialmente il nuovo fidanzato, Giovanni Angiolini, alle sue figlie minori è tempo di portare un po’ di allegria e ...

Pubblicità

CheDonnait : Parla l'ex suocera di #MichelleHunziker - infoitcultura : Michelle Hunziker: 'La famiglia si allarga' - infoitcultura : Michelle Hunziker, 'la famiglia si allarga': un annuncio clamoroso - infoitcultura : “La famiglia si allarga”: Michelle Hunziker, l’annuncio che nessuno si aspettava – VIDEO - infoitcultura : Michelle Hunziker, dopo Angiolini e il mare azzurro ora l'annuncio 'La famiglia si allarga' -

Aurora Ramazzotti alle prese con 'la sindrome dell'impostore': lungo sfogo sui social Aurora Ramazzotti , figlia del celebre cantante Eros Ramazzotti e della bellissima conduttrice, ha dovuto fare i conti per molto tempo con la cosiddetta 'sindrome dell'impostore', ovvero quella condizione in cui non ci si sente del tutto meritevoli del proprio successo. Il ...In poche parole la figlia diè intervenuta quando ha letto un titolo imbarazzante, scritto senza dubbio per invitare gli utenti della rete ad aprire l'articolo fake in questione. L'...Il celebre cantautore ha parlato apertamente del suo rapporto con Michelle Hunziker, rispondendo alle voci sul presunto ritorno di fiamma.Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...