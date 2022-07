Meteo, l'ultimo bollettino: fino a quando dura il caldo-killer, l'incubo è realtà (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il caldo non ci dà tregua. Sull'Italia è previsto un ulteriore innalzamento delle temperature a partire da giovedì fino all'inizio di settimana prossima. Nel mirino dell'anticlone africano soprattutto le regioni centro-settentrionali e la Sardegna, dove l'anomalia sarà più significativa, anche di quasi 10°C rispetto alle medie. A lanciare l'allarme i Meteorologi di 3bMeteo.com che spiegano: “Se già venerdì scorso abbiamo registrato picchi di 38-39°C, nella seconda parte della settimana il caldo sarà più intenso e persistente da Nord a Sud, con valori prossimi ai 40°C su diverse aree della Pianura Padana, in città come Alessandria, Lodi, Cremona, Mantova, Bologna e anche al Centro-Sud, tra Firenze e Terni, così come su Foggiano ed entroterra sardo tra Sassari, Oristano e Cagliari". Stando alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilnon ci dà tregua. Sull'Italia è previsto un ulteriore innalzamento delle temperature a partire da giovedìall'inizio di settimana prossima. Nel mirino dell'anticlone africano soprattutto le regioni centro-settentrionali e la Sardegna, dove l'anomalia sarà più significativa, anche di quasi 10°C rispetto alle medie. A lanciare l'allarme irologi di 3b.com che spiegano: “Se già venerdì scorso abbiamo registrato picchi di 38-39°C, nella seconda parte della settimana ilsarà più intenso e persistente da Nord a Sud, con valori prossimi ai 40°C su diverse aree della Pianura Padana, in città come Alessandria, Lodi, Cremona, Mantova, Bologna e anche al Centro-Sud, tra Firenze e Terni, così come su Foggiano ed entroterra sardo tra Sassari, Oristano e Cagliari". Stando alle ...

