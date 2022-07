Meteo, l’Italia ancora sotto la morsa di Apocalisse4800: temperature da record (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’anticiclone Apocalisse4800 continuerà ad invadere l’Italia. Infatti sulla penisola avremo un Meteo rovente: temperature ancora in rialzo. Il Meteo italiano continuerà ad essere condizionato dalla presenza dell’anticiclone africano Apocalisse4800. Infatti le temperature saranno ancora elevatissime: scopriamo tutte le previsioni sulla penisola. In queste giornate stiamo vivendo una lunghissima fase dominata dall’anticiclone Apocalisse4800 di matrice africana L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’anticiclonecontinuerà ad invadere. Infatti sulla penisola avremo unrovente:in rialzo. Ilitaliano continuerà ad essere condizionato dalla presenza dell’anticiclone africano. Infatti lesarannoelevatissime: scopriamo tutte le previsioni sulla penisola. In queste giornate stiamo vivendo una lunghissima fase dominata dall’anticiclonedi matrice africana L'articolo proviene da Inews24.it.

