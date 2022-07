Meteo, caldo atroce? Stop ai voli: il terribile episodio che fa scattare l'allarme in aeroporto (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'afa e il caldo di questi giorni stanno creando non pochi problemi anche ai mezzi di trasporto. Lo dimostra quanto successo ieri all'aeroporto di Luton, vicino a Londra. I voli sono stati sospesi dopo che le temperature alte hanno provocato il sollevamento di parte dell'asfalto della pista. Cosa che non ha permesso agli aerei di partire in sicurezza. Un portavoce dell'aeroporto ha spiegato che, a causa del caldo afoso e dell'asfalto che si è sollevato, i voli sono stati temporaneamente sospesi per "consentire riparazioni essenziali alla pista". Per questo motivo alcune compagnie, come EasyJet o Ryanair, hanno dovuto dirottare alcuni dei loro arrivi verso aeroporti vicini. EasyJet ha riferito anche di essere stata costretta a cancellare alcuni voli per ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) L'afa e ildi questi giorni stanno creando non pochi problemi anche ai mezzi di trasporto. Lo dimostra quanto successo ieri all'di Luton, vicino a Londra. Isono stati sospesi dopo che le temperature alte hanno provocato il sollevamento di parte dell'asfalto della pista. Cosa che non ha permesso agli aerei di partire in sicurezza. Un portavoce dell'ha spiegato che, a causa delafoso e dell'asfalto che si è sollevato, isono stati temporaneamente sospesi per "consentire riparazioni essenziali alla pista". Per questo motivo alcune compagnie, come EasyJet o Ryanair, hanno dovuto dirottare alcuni dei loro arrivi verso aeroporti vicini. EasyJet ha riferito anche di essere stata costretta a cancellare alcuniper ...

