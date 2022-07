Mercedesz Henger parla di Edoardo e rivela: ‘Se ci siamo visti? Non dico nulla’ (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mercedesz Henger, di recente, è intervenuta al programma radiofonico “Non succederà più“. Nel corso della chiacchierata svolta con la conduttrice Giada Di Miceli, l’ex naufraga ha chiarito quali sono i rapporti attuali con Edoardo Tavassi, e Guendalina Tavassi. La showgirl si è inoltre tolta dei sassolini dalla scarpa parlando dell’ex amica Maria Laura De Vitis: “La persona che pensavo di aver conosciuto non è la vera Maria Laura”. Le sue parole su Edoardo Tavassi Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi, nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, hanno instaurato un feeling davvero speciale. Entrambi avevano rivelato alla conduttrice del reality show Ilary Blasi, di volersi conoscere a fondo una volta rientrati in Italia. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 20 luglio 2022), di recente, è intervenuta al programma radiofonico “Non succederà più“. Nel corso della chiacchierata svolta con la conduttrice Giada Di Miceli, l’ex naufraga ha chiarito quali sono i rapporti attuali conTavassi, e Guendalina Tavassi. La showgirl si è inoltre tolta dei sassolini dalla scarpando dell’ex amica Maria Laura De Vitis: “La persona che pensavo di aver conosciuto non è la vera Maria Laura”. Le sue parole suTavassiTavassi, nel corso dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, hanno instaurato un feeling davvero speciale. Entrambi avevanoto alla conduttrice del reality show Ilary Blasi, di volersi conoscere a fondo una volta rientrati in Italia. ...

