Meloni: «Draghi pretende i pieni poteri, ma in democrazia l’investitura la dà il popolo» (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Draghi arriva in Parlamento e di fatto pretende pieni poteri, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in una democrazia la volontà popolare si esprime solo con il voto. Non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd”. È il primo commento a caldo di Giorgia Meloni su Facebook sulle comunicazioni al Senato del premier dimissionario. Che di fatto si è detto disponibile a restare sotto il pressing (“che non ha precedenti”, ha detto) della società civile, delle categorie, del mondo dello sport e della scuola. Insomma una investitura virtuale ‘dal basso. “Ma sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare il popolo senza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali”, avverte la leader di Fratelli d’Italia. “Non intendiamo ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) “arriva in Parlamento e di fatto, sostenendo che glielo hanno chiesto gli italiani. Ma in unala volontà popolare si esprime solo con il voto. Non sulle piattaforme grilline o con gli appelli del Pd”. È il primo commento a caldo di Giorgiasu Facebook sulle comunicazioni al Senato del premier dimissionario. Che di fatto si è detto disponibile a restare sotto il pressing (“che non ha precedenti”, ha detto) della società civile, delle categorie, del mondo dello sport e della scuola. Insomma una investitura virtuale ‘dal basso. “Ma sono le autocrazie che rivendicano di rappresentare ilsenza bisogno di far votare i cittadini, non le democrazie occidentali”, avverte la leader di Fratelli d’Italia. “Non intendiamo ...

