Meloni: «Altro che tornare nella fogna, la storia ci ha dato ragione. Siamo pronti per il voto» (video) (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Non dovete avere paura, non vi fate spaventare da chi dice che andare a votare è da irresponsabili, che si blocca tutto. Non si blocca niente». Giorgia Meloni è arrivata a “Piazza Italia”, la manifestazione di FdI Roma a piazza Vittorio, mentre al Senato erano ancora in corso le votazioni, quando ormai si stava concludendo una giornata «un po’ complessa». Ma dalla quale era già emerso un dato politico ineluttabile: «Questa legislatura deve dichiararsi conclusa». Meloni ha formulato un auspicio: «Se Dio vuole anche quelli più immaginifici ai massimi vertici delle nostre istituzioni potrebbero non trovare una soluzione per mandarla avanti». E, dunque, si potrebbe «votare tra due mesi». Meloni: «FdI è pronto al voto e, mi pare, anche il centrodestra» «Io sono pronta, FdI è pronto e, mi pare, anche il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) «Non dovete avere paura, non vi fate spaventare da chi dice che andare a votare è da irresponsabili, che si blocca tutto. Non si blocca niente». Giorgiaè arrivata a “Piazza Italia”, la manifestazione di FdI Roma a piazza Vittorio, mentre al Senato erano ancora in corso le votazioni, quando ormai si stava concludendo una giornata «un po’ complessa». Ma dalla quale era già emerso unpolitico ineluttabile: «Questa legislatura deve dichiararsi conclusa».ha formulato un auspicio: «Se Dio vuole anche quelli più immaginifici ai massimi vertici delle nostre istituzioni potrebbero non trovare una soluzione per mandarla avanti». E, dunque, si potrebbe «votare tra due mesi».: «FdI è pronto ale, mi pare, anche il centrodestra» «Io sono pronta, FdI è pronto e, mi pare, anche il ...

