Medagliere Mondiali atletica 2022: l’Italia si sblocca col bronzo di Vallortigara, USA al comando (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da venerdì 15 a domenica 24 luglio a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, si terrà l’edizione 2022 dei Mondiali atletica: saranno in programma gare per un totale di 49 eventi che assegneranno i titoli iridati. Si inizia già venerdì 15 luglio con le prime tre finali. Medagliere Mondiali atletica 2022 # NAZIONE ORO ARGENTO bronzo TOTALE 1 USA 6 5 7 18 2 Etiopia 3 3 0 6 3 Kenya 1 3 2 6 4 Giamaica 1 2 1 4 5 Polonia 1 2 0 3 6 Cina 1 1 1 3 7 Giappone 1 1 0 2 8 Australia 1 0 1 2 8 Belgio 1 0 1 2 8 Uganda 1 0 1 2 8 Gran Bretagna 1 0 1 2 12 Perù 1 0 0 1 12 Brasile 1 0 0 1 12 Slovenia 1 0 0 1 12 Repubblica Dominicana 1 0 0 1 12 Qatar 1 0 0 1 12 Marocco 1 0 0 1 12 Venezuela 1 0 0 1 19 Paesi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) Da venerdì 15 a domenica 24 luglio a Eugene, in Oregon, negli Stati Uniti, si terrà l’edizionedei: saranno in programma gare per un totale di 49 eventi che assegneranno i titoli iridati. Si inizia già venerdì 15 luglio con le prime tre finali.# NAZIONE ORO ARGENTOTOTALE 1 USA 6 5 7 18 2 Etiopia 3 3 0 6 3 Kenya 1 3 2 6 4 Giamaica 1 2 1 4 5 Polonia 1 2 0 3 6 Cina 1 1 1 3 7 Giappone 1 1 0 2 8 Australia 1 0 1 2 8 Belgio 1 0 1 2 8 Uganda 1 0 1 2 8 Gran Bretagna 1 0 1 2 12 Perù 1 0 0 1 12 Brasile 1 0 0 1 12 Slovenia 1 0 0 1 12 Repubblica Dominicana 1 0 0 1 12 Qatar 1 0 0 1 12 Marocco 1 0 0 1 12 Venezuela 1 0 0 1 19 Paesi ...

Pubblicità

infoitsport : Italia a corto di medaglie, gli USA al comando: il medagliere dei Mondiali di atletica di Eugene - UnintUniversita : #atuttomondo Mondiali di atletica leggera: le vittorie della Cina. Il medagliere aggiornato vede al 1° posto gli… - Sport_Fair : Mondiali di atletica amari per l'Italia a #Eugene2022 Il Medagliere aggiornato - k_killkenny : @LaSamy65280885 No. Pura invenzione. Tra l'altro i nuotatori che hanno fatto clamorosi risultati per noi ai mondial… - zazoomblog : Medagliere Mondiali atletica 2022: USA al comando con 6 ori l’Italia insegue il primo podio - #Medagliere… -