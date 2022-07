Pubblicità

mummy53690440 : Matteo Roppo morto in Thailandia nel resort dove era in vacanza: mistero sul decesso -

Viene trovato morto nella piscina d el resort in cui alloggia. Un giovane tecnico informatico valdostano,, di 35 anni, è stato trovato privo di vita domenica 10 luglio nella piscina del resort in Thailandia , sull'isola di Kho Phangan, nella provincia di Surat Thani, dove stava trascorrendo ...Francesco, di 34 anni, è stato trovato morto nella piscina del Resort dove era in vacanza con la sua fidanzata, in Thailandia.Francesco, 34 anni, era in vacanza con la sua ...Viene trovato morto nella piscina del resort in cui alloggia. Un giovane tecnico informatico valdostano, Matteo Roppo, di 35 anni, è stato trovato privo di vita domenica ...Viene trovato morto nella piscina del resort in cui alloggia. Un giovane tecnico informatico valdostano, Matteo Roppo, di 35 anni, è stato trovato privo di vita domenica ...