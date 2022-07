Marta Fascina? Lo "strano pranzo" al vertice: pare che la fidanzata del Cav... (Di mercoledì 20 luglio 2022) La crisi di governo ha reso necessario un incontro con il centrodestra che fa parte dell'esecutivo Draghi. A raccontare l'intensa giornata, Silvio Berlusconi. È stato il leader di Forza Italia ad aprire le porte della sua residenza romana. "Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l'Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma", è l'inizio del post sul suo profilo Instagram. Sul social il Cavaliere ha pubblicato un video sul vertice. Oltre agli esponenti politici, ecco che spunta Marta Fascina. La compagna dell'ex premier si trovava a fianco di Berlusconi e Salvini. Sempre lei, deputata di FI, seguiva il Cav che parlava con dei fogli in mano, prima in piedi, insieme agli alleati, poi seduto. Con loro Salvini, segretario della Lega, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli dell'Udc, Maurizio Lupo di Noi con l'Italia. E i big azzurri: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) La crisi di governo ha reso necessario un incontro con il centrodestra che fa parte dell'esecutivo Draghi. A raccontare l'intensa giornata, Silvio Berlusconi. È stato il leader di Forza Italia ad aprire le porte della sua residenza romana. "Con gli amici di Lega, Udc e Noi con l'Italia ci siamo riuniti a Villa Grande, qui a Roma", è l'inizio del post sul suo profilo Instagram. Sul social il Cavaliere ha pubblicato un video sul. Oltre agli esponenti politici, ecco che spunta. La compagna dell'ex premier si trovava a fianco di Berlusconi e Salvini. Sempre lei, deputata di FI, seguiva il Cav che parlava con dei fogli in mano, prima in piedi, insieme agli alleati, poi seduto. Con loro Salvini, segretario della Lega, Lorenzo Cesa e Antonio De Poli dell'Udc, Maurizio Lupo di Noi con l'Italia. E i big azzurri: ...

pirata_21 : Bernini è vestita di nero. Da quando #Berlusconi si è sposato con Marta Fascina. #crisidigoverno - pietro30199674 : RT @Libero_official: Marta Fascina, il sospetto di Paolo Mieli: 'Perché a quel vertice...', cosa non torna - Libero_official : Marta Fascina, il sospetto di Paolo Mieli: 'Perché a quel vertice...', cosa non torna - nouv84 : RT @Miti_Vigliero: Mi dimentico sempre che Marta Fascina è deputata in Parlamento dal 2018 - EnfantProdige : RT @sebmes: Ma oggi a casa di Berlusconi c’era un vertice del centrodestra o Marta Fascina festeggiava il compleanno? -