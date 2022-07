Mario Draghi: «Non ho chiesto pieni poteri, si voti fiducia su risoluzione Casini». Lega e FI: non partecipiamo al voto sulla mozione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo e voto di fiducia in diretta. «Siamo qui perché lo hanno chiesto gli italiani. Partiti siete pronti a ricostruire questo patto?». Mario Draghi arriva con... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 20 luglio 2022) Crisi di governo ediin diretta. «Siamo qui perché lo hannogli italiani. Partiti siete pronti a ricostruire questo patto?».arriva con...

Mov5Stelle : Dal #Senato, l'intervento di @ettore_licheri a seguito delle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Minist… - FerdiGiugliano : 'All’Italia non serve una fiducia di facciata, che svanisca davanti ai provvedimenti scomodi. Serve un nuovo patto… - Ettore_Rosato : Parole chiare, nette, senza nessuna retorica da parte di Mario #Draghi L'evidenza dei risultati raggiunti da questo… - AntonioOpallo61 : RT @matteoricci: La faccia di Mario #Draghi è la faccia degli italiani, increduli davanti a tanta irresponsabilità e indecenza. - Antonel_Traina : RT @udogumpel: Si pone la domanda: Ma l'Italia, davvero, si merita Mario #Draghi? Non sarebbe giusto far vivere agli italiani l'esperienza… -