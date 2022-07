Mario Draghi alle Camere: cosa succede oggi? (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le comunicazioni del presidente del Consiglio ed il successivo dibattitto sulla fiducia con il voto partiranno da Palazzo Madama, quindi dal Senato, per poi passare alla Camera Leggi su vanityfair (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le comunicazioni del presidente del Consiglio ed il successivo dibattitto sulla fiducia con il voto partiranno da Palazzo Madama, quindi dal Senato, per poi passare alla Camera

Pubblicità

CarloCalenda : Caro Mario Draghi, mercoledì vai e diglielo in faccia.. - CarloCalenda : Mario #Draghi non ha bisogno di essere difeso. Ma dobbiamo dirlo a voce alta che siamo orgogliosi del suo operato e… - raffaellapaita : Genova e Chiavari a sostegno di Mario #Draghi. Avanti! @ItaliaViva - robyducklings : RT @ItaliaViva: ? OBBIETTIVO RAGGIUNTO. 100mila persone hanno deciso di aderire e partecipare alla nostra petizione nazionale per chiedere… - Kaisha1890 : RT @AnnalisaNocera1: Mario Draghi ha un problema. Vuole andarsene ad ogni costo per schivare la slavina di fango che ha accuratamente prepa… -