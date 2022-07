Mariastella Gelmini lascia Forza Italia | «Oggi si doveva stare con Draghi»

Adesso arriva la notizia chelascia Forza Italia. Parole come pietre: " Il Cavaliere ha tradito gli italiani e ha passato lo scettro a Salvini". Sugli appunti resta una scena. In ...Siete contenti', dice. 'A noi la linea la da Berlusconi', è la replica della senatrice Licia Ronzulli.poi annuncerà che lascia il partito, dopo l'esito del voto. Ormai i ...Le facce terree dei dem, l’istinto di Renzi («Si mette male») E Salvini si stappa una Coca. Cronaca del grande tonfo ...Il discorso del presidente del Consiglio Draghi e la successiva telefonata a Meloni segnano un punto di non ritorno per Lega e Forza Italia. Scontro in FI, Gelmini lascia il partito ...