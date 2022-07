Mariastella Gelmini lascia Forza Italia: “Ha voltato le spalle agli italiani” (Di mercoledì 20 luglio 2022) La prima perdita di Forza Italia di conseguenza alla crisi di Governo arriva da una degli esponenti più vicini a Silvio Berlusconi: Mariastella Gelmini. La ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, potrebbe essere solo la prima dell’ala “governista” a lasciare il suo partito, seguita a ruota da Mara Carfagna, ministra per il Sud L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) La prima perdita didi conseguenza alla crisi di Governo arriva da una degli esponenti più vicini a Silvio Berlusconi:. La ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie, potrebbe essere solo la prima dell’ala “governista” are il suo partito, seguita a ruota da Mara Carfagna, ministra per il Sud L'articolo proviene da Inews24.it.

