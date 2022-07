Mariastella Gelmini lascia FI: “Ha voltato le spalle a italiani” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Mariastella Gelmini annuncia il suo addio a Forza Italia, dopo la decisione di non votare la fiducia al governo Draghi. "Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di Forza Italia, apprendendo la volontà - spiega il ministro per gli Affari regionali - di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso)". "In un momento drammatico per la vita del Paese, mentre nel cuore dell`Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una crisi senza precedenti, una forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi. Forza Italia ha invece definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 20 luglio 2022)annuncia il suo addio a Forza Italia, dopo la decisione di non votare la fiducia al governo Draghi. "Ho ascoltato gli interventi in Aula della Lega e di Forza Italia, apprendendo la volontà - spiega il ministro per gli Affari regionali - di non votare la fiducia al governo (esattamente quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle giovedì scorso)". "In un momento drammatico per la vita del Paese, mentre nel cuore dell`Europa infuria la guerra e nel pieno vortice di una crisi senza precedenti, una forza politica europeista, atlantista, liberale e popolare oggi avrebbe scelto di stare, senza se e senza ma, dalla parte di Mario Draghi. Forza Italia ha invece definitivamenteleagli, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo ...

