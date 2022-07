Marcello Cirillo assente da Estate in diretta | ha il covid

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo abbiamo lasciato commosso nello studio di Rai 1 parlando della grande festa per sua figlia, nel giorno del matrimonio. Lo ritroviamo sui social un po’ abbacchiato ma pronto a tornare il prima possibile in onda. Parliamo diche è tra i protagonisti dell’edizione 2022 diin. Il cantante e musicista, tiene compagnia al pubblico di Rai 1 con la sua voce e con le sue esibizioni ma per qualche giorno, saràdallo studio diin. Come ha raccontato infatti un paio di ore fa sui social, ha preso anche lui il. E’ la prima volta, l’aveva scansato per tre anni quasi ma adesso deve fare i conti con questa contagiosissima variante che a quanto pare, non fa sconti a nessuno....