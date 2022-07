Mara Venier, la confessione drammatica: “l’inizio della fine” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Quello che rivela Mara Venier ci lascia a bocca aperta. La conduttrice di casa Rai svela un retroscena impensabile La conduttrice di Domenica In, Mara Venier, si è trasformata anche in una talentuosa scrittrice. La donna infatti ha deciso di mettere nero su bianco la sua storia, in cui la protagonista è una persona molto vicina a lei malata di Alzheimer. Una donna a cui ha dovuto a dire addio nel 2015. Spinta dal compagno Nicola, Mara Venier ha trovato una vera e propria terapia dietro la scrittura di questo libro. Un racconto molto doloroso, in cui ha fatto un salto nel passato ed ha ricordato quei giorni tristi legati alla madre. E soprattutto alla malattia che, poco alla volta, l’ha strappata dalle sue braccia. Mamma Ti ricordi di me? Questo è il nome del testo ... Leggi su ildemocratico (Di mercoledì 20 luglio 2022) Quello che rivelaci lascia a bocca aperta. La conduttrice di casa Rai svela un retroscena impensabile La conduttrice di Domenica In,, si è trasformata anche in una talentuosa scrittrice. La donna infatti ha deciso di mettere nero su bianco la sua storia, in cui la protagonista è una persona molto vicina a lei malata di Alzheimer. Una donna a cui ha dovuto a dire addio nel 2015. Spinta dal compagno Nicola,ha trovato una vera e propria terapia dietro la scrittura di questo libro. Un racconto molto doloroso, in cui ha fatto un salto nel passato ed ha ricordato quei giorni tristi legati alla madre. E soprattutto alla malattia che, poco alla volta, l’ha strappata dalle sue braccia. Mamma Ti ricordi di me? Questo è il nome del testo ...

