Manchester United, Fernandes: “Cristiano Ronaldo? Problemi familiari, non so altro” (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Non so cosa abbia detto Cristiano al club e all’allenatore. Tutto quello che sappiamo è che ha avuto dei Problemi in famiglia, quindi dobbiamo rispettare i suoi spazi e la sua privacy, dargli del tempo. È stato il nostro capocannoniere la scorsa stagione, non spetta a me prendere la decisione. Io non so cosa abbia in mente, se vuole cambiare aria o meno, semplicemente mi ha detto di aver avuto dei Problemi familiari, ma nient’altro“. Con queste parole concesse alle colonne del ‘Mirror’, Bruno Fernandes ha commentato la situazione relativa al rapporto tra il connazionale Cristiano Ronaldo e il Manchester United. Il trequartista lusitano, ex Sampdoria e Udinese tra le altre, non si è esposto troppo sulla questione, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Non so cosa abbia dettoal club e all’allenatore. Tutto quello che sappiamo è che ha avuto deiin famiglia, quindi dobbiamo rispettare i suoi spazi e la sua privacy, dargli del tempo. È stato il nostro capocannoniere la scorsa stagione, non spetta a me prendere la decisione. Io non so cosa abbia in mente, se vuole cambiare aria o meno, semplicemente mi ha detto di aver avuto dei, ma nient’“. Con queste parole concesse alle colonne del ‘Mirror’, Brunoha commentato la situazione relativa al rapporto tra il connazionalee il. Il trequartista lusitano, ex Sampdoria e Udinese tra le altre, non si è esposto troppo sulla questione, ...

Pubblicità

DiMarzio : .@ManUtd, colpo @LisandrMartinez : l'annuncio del club inglese ?? #calciomercato - sportface2016 : #ManchesterUnited, Bruno #Fernandes: '#CristianoRonaldo ha problemi familiari, non so altro' - boredkjd : ELLA TOONE PORRA AQUI É MANCHESTER UNITED - sportli26181512 : Bruno Fernandes su Ronaldo: 'So solo che ha avuto dei problemi in famiglia, per il resto gli dobbiamo rispetto': Br… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MANCHESTER UNITED - Bruno Fernandes: 'Ronaldo? Ha avuto problemi in famiglia, dobbiamo rispettare le sue decisioni' htt… -