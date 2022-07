Mamma della sposa | come scegliere l’abito da cerimonia perfetto

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Sempre al centro dell’attenzione, lanon può permettersi certo di sfoggiare un look trascurato e anzi, la scelta deldiventa fondamentale in un’occasione così importante. Parliamo infatti di una figura centrale, che comparirà nella maggior parte delle fotografie e che sarà al fiancofiglia per tutta la durata dell’evento. Gli occhi degli invitati saranno puntati anche su di lei ed è per questo motivo che la scelta del vestito deve essere ponderatacon una certa attenzione. Fortunatamente, nella collezione Elegante di Marina Rinaldi è sempre possibile trovare abiti eleganti dache sono in grado di valorizzare al meglio la. Basta dunqueil brand giusto ...