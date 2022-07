Maiorca: Maiorca finalizza la firma di Vedat Muriqi (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 11:32:12 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Elui Maiorca sta negoziando gli ultimi dettagli del trasferimento di Vedat Muriqi con la Lazio. Pablo Ortells, responsabile della direzione sportiva, incontra Igli Tare, rappresentante degli italiani, con l’obiettivo di chiudere le ultime frange prima di ufficializzare il ritorno del ‘pirata’ dal Kosovo. Muriqi diventerà l’acquisto più costoso nella storia del club. Il suo trasferimento sarà intorno 8 milioni. Superando Samuel Eto’o -per il quale il Real Madrid è stato pagato 7,2 milioni- o Aritz Aduriz, per il quale il vermiglio ha pagato 6 milioni. Una trattativa complessa che si concluderà con un lieto fine Le cifre richieste dalla Lazio, ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 11:32:12 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: Eluista negoziando gli ultimi dettagli del trasferimento dicon la Lazio. Pablo Ortells, responsabile della direzione sportiva, incontra Igli Tare, rappresentante degli italiani, con l’obiettivo di chiudere le ultime frange prima di ufficializzare il ritorno del ‘pirata’ dal Kosovo.diventerà l’acquisto più costoso nella storia del club. Il suo trasferimento sarà intorno 8 milioni. Superando Samuel Eto’o -per il quale il Real Madrid è stato pagato 7,2 milioni- o Aritz Aduriz, per il quale il vermiglio ha pagato 6 milioni. Una trattativa complessa che si concluderà con un lieto fine Le cifre richieste dalla Lazio, ...

Francesco20588 : @DiMarzio @OfficialSSLazio Sia benedetta la madre che ha partorito il ds del maiorca . - manulazio9311 : @alessiuccio_10 @DiMarzio @OfficialSSLazio no no col maiorca già le ha superate lp scorso anno e questi lo vogliono… - CMondavio : RT @TheLazioZone: ??? FATTA PER MURIQI AL MAIORCA Fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Muriqi al Real Mallorca. Una trattativa… - TheLazioZone : ??? FATTA PER MURIQI AL MAIORCA Fatta per il trasferimento a titolo definitivo di Muriqi al Real Mallorca. Una trat… - flamanc24 : RT @MatteoColumbro1: Ciao Pirata ?????, grazie di tutto. Grazie per il tuo lato umano, per il tuo coraggio e per la tua voglia di Lazio nono… -