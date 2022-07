M5S, Dario Violi: “Se il mio partito è coerente, voterà contro la fiducia al Governo” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bergamo. “Se il mio è un partito coerente e fa della rettitudine una delle marche fondamentali della sua natura, mercoledì sera voterà contro la fiducia al Governo”. Così Dario Violi, il bergamasco coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, intervenuto in occasione del discorso che Mario Draghi ha tenuto al Senato in merito alle sue dimissioni e alla richiesta del Presidente Sergio Mattarella di ripensarci, dopo averle respinte. “L’ho trovato un mero elenco di temi, senza un impegno concreto. La nostra posizione resta chiara, anche alla luce della riunione fiume che abbiamo avuto fino a tarda notte martedì. Tra i tanti fattori determinanti, anche il fatto, spiacevole, che Draghi ha convocato martedì sera prima il partito Democratico ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bergamo. “Se il mio è une fa della rettitudine una delle marche fondamentali della sua natura, mercoledì seralaal”. Così, il bergamasco coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle, intervenuto in occasione del discorso che Mario Draghi ha tenuto al Senato in merito alle sue dimissioni e alla richiesta del Presidente Sergio Mattarella di ripensarci, dopo averle respinte. “L’ho trovato un mero elenco di temi, senza un impegno concreto. La nostra posizione resta chiara, anche alla luce della riunione fiume che abbiamo avuto fino a tarda notte martedì. Tra i tanti fattori determinanti, anche il fatto, spiacevole, che Draghi ha convocato martedì sera prima ilDemocratico ...

