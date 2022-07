Lulù Selassié in lingerie sui social | la reazione di Manuel Bortuzzo

Jessi___94 : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié mostra le sue imperfezioni fisiche: “Fiera di me” - DinaScamorza : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié mostra le sue imperfezioni fisiche: “Fiera di me” - eramegli0prima : @lulu_selassie ti amo, sono tanto orgogliosa di te e dei bellissimi messaggi che cerchi sempre di dare?????? - eramegli0prima : RT @BITCHYFit: Lulù Selassié mostra le sue imperfezioni fisiche: “Fiera di me” - eramegli0prima : @lulu_selassie amore mio?? -

Roccarainola.net

Ieri,, la giovane principessa tra le grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip , ha infiammato i social con una serie di scatti in lingerie postati sul suo profilo ...Nelle scorse oreuna ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha catturato l'attenzione di numerosi utenti della rete, per aver condiviso delle sue foto in intimo da capogiro . A ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]