Pubblicità

gagliaudo10 : RT @ale_moretti: L’Europa oggi apre i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Una giornata storica che rafforza l’obie… - MayaDeBon : RT @ale_moretti: L’Europa oggi apre i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Una giornata storica che rafforza l’obie… - marco_veracini : RT @ale_moretti: L’Europa oggi apre i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Una giornata storica che rafforza l’obie… - marco_disaro : RT @ale_moretti: L’Europa oggi apre i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Una giornata storica che rafforza l’obie… - BarBalcani : RT @ale_moretti: L’Europa oggi apre i negoziati di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord. Una giornata storica che rafforza l’obie… -

Agenzia ANSA

... ha scandito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prima dei lavori delle conferenze intergovernative che segnano l'apertura ufficiale dei. 20 luglio 2022Il leader russo ha ringraziato il presidente turco Erdogan per i suoi sforzi "di mediazione nel fornire una piattaforma per isulla questione alimentare e l'export di grano attraverso il ... L'Ue apre i negoziati d'adesione con Albania e Macedonia del Nord - Mondo E' in una mattina infuocata di luglio che a Bruxelles arriva la notizia a lungo attesa: Albania e Macedonia del Nord hanno avviato i negoziati ...La Russia è pronta a cooperare per l'esportazione del grano ucraino, ma vuole che siano tolte tutte le restrizioni alle esportazioni del grano russo.