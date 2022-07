Luca Onestini, nuova fiamma dopo Ivana? Si accende il gossip (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ex fidanzato di Soleil Sorge e Ivana Mrazova è nuovamente fidanzato? Il gossip su Luca Onestini si scatena L’ex tronista e concorrente del GF Vip 2 Luca Onestini torna a ritrovar spazio al centro del gossip. Conclusa la bella storia d’amore con la modella Ivana Mrazova, nata proprio sotto i riflettori di Cinecittà, per Luca è ora tempo di guardare altrove e secondo quanto riportato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ci sarebbero da registrare delle novità sul lato sentimentale di Onestini. Nel cuore del modello avrebbe trovato spazio una nuova ragazza. La persona in questione si chiamerebbe Bea e si tratterebbe di una ragazza italiana, non appartenente al mondo dei vip e che ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) L’ex fidanzato di Soleil Sorge eMrazova èmente fidanzato? Ilsusi scatena L’ex tronista e concorrente del GF Vip 2torna a ritrovar spazio al centro del. Conclusa la bella storia d’amore con la modellaMrazova, nata proprio sotto i riflettori di Cinecittà, perè ora tempo di guardare altrove e secondo quanto riportato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini, ci sarebbero da registrare delle novità sul lato sentimentale di. Nel cuore del modello avrebbe trovato spazio unaragazza. La persona in questione si chiamerebbe Bea e si tratterebbe di una ragazza italiana, non appartenente al mondo dei vip e che ...

Pubblicità

361_magazine : Luca Onestini ha una nuova fidanzata? - IsaeChia : #GfVip 2, nuovo amore per Luca Onestini? L’indiscrezione È stato il settimanale Chi a svelare chi sarebbe la presu… - aidalaverdadera : @ilbassottoSC Niente che non immaginassimo già, alle tre di notte, durante una chiacchierata con Luca Onestini mi s… - Markinpiscina : RT @AngoloDV: Soleil e Luca Onestini di nuovo insieme: ecco dove #soleil #lucaonestini #soleilsorge #soleilstasi #solearmy #soleilarmy #Ang… - marisamariqueen : RT @gazzettaparma: Oltre due milioni di follower solo su Instagram per i due fratelli-influencer più famosi d'Italia. Gianmarco (Grande Fra… -