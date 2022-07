Luca Onestini ha una nuova fidanzata? L’indiscrezione (Di mercoledì 20 luglio 2022) A lanciare L’indiscrezione ci ha pensato “Chi Magazine”. Luca Onestini avrebbe una nuova fidanzata. Il ragazzo è noto per aver partecipato a “Uomini e Donne” come tronista e al “GF Vip 2”. Si è parlato tanto delle sue relazioni passate come quella con Soleil Sorge. Ora sembra aver trovato un nuovo amore. Di chi si tratta? Le storie d’amore di Luca Onestini Luca Onestini è un modello, noto al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello VIP 2 e prima ancora essere stato tronista a Uomini e Donne nella stagione 2016 – 2017. Durante il dating show di Maria De Filippi ha conosciuto Soleil Sorge, allora corteggiatrice. Sotto i riflettori e davanti alle telecamere è nata la loro storia. Sembrava una di quelle relazioni destinate ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 20 luglio 2022) A lanciareci ha pensato “Chi Magazine”.avrebbe una. Il ragazzo è noto per aver partecipato a “Uomini e Donne” come tronista e al “GF Vip 2”. Si è parlato tanto delle sue relazioni passate come quella con Soleil Sorge. Ora sembra aver trovato un nuovo amore. Di chi si tratta? Le storie d’amore diè un modello, noto al grande pubblico per aver partecipato al Grande Fratello VIP 2 e prima ancora essere stato tronista a Uomini e Donne nella stagione 2016 – 2017. Durante il dating show di Maria De Filippi ha conosciuto Soleil Sorge, allora corteggiatrice. Sotto i riflettori e davanti alle telecamere è nata la loro storia. Sembrava una di quelle relazioni destinate ...

