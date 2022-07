Lory Del Santo contro Ilary Blasi e Vladimir Luxuria: “Pubblico condizionato” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ormai abbiamo capito che Lory Del Santo non ha peli sulla lingua e che da quando è uscita da L’Isola dei Famosi non fa sconti a nessuno. Dopo aver attaccato alcuni ex naufraghi, la showgirl ha bacchettato anche Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Secondo la regista di The Lady, la conduttrice e l’opinionista del reality avrebbero influenzato il Pubblico. “Se penso che la conduttrice e gli opinionisti avevano un atteggiamento diverso con me? Sì io penso che loro abbiano condizionato tantissimo il Pubblico, Ilary Blasi stando zitta e non dicendo cose particolari. Stava zitta e non diceva cose in mio favore. Non ho mai sentito lei che diceva una cosa bella su di me. – ha dichiarato a Giada Di Miceli nel ... Leggi su biccy (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ormai abbiamo capito cheDelnon ha peli sulla lingua e che da quando è uscita da L’Isola dei Famosi non fa sconti a nessuno. Dopo aver attaccato alcuni ex naufraghi, la showgirl ha bacchettato anche. Secondo la regista di The Lady, la conduttrice e l’opinionista del reality avrebbero influenzato il. “Se penso che la conduttrice e gli opinionisti avevano un atteggiamento diverso con me? Sì io penso che loro abbianotantissimo ilstando zitta e non dicendo cose particolari. Stava zitta e non diceva cose in mio favore. Non ho mai sentito lei che diceva una cosa bella su di me. – ha dichiarato a Giada Di Miceli nel ...

