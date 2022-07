Lollobrigida (FdI): “La strada maestra resta il voto. Spero che gli alleati non facciano scherzi” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ore di fibrillazioni, quando ancora sembra tutto possibile. Anche la strada ‘maestra’ del voto in autunno. Francesco Lollobrigida, intervistato dal Corriere della Sera, guarda con fiducia a quanto trapela dai vertici del centrodestra di governo convocati da Berlusconi. “Ho sentito autorevoli esponenti che confermano la linea annunciata e che sarebbero andati a rappresentarla a Palazzo Chigi”, dice il capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio a fine pomeriggio. Lollobrigida: FI e Lega hanno capito che non si governa con pd e M5S “Si sono resi conto, direi finalmente, che è impossibile governare con il Pd e M5S. Si sono resi conto dell’inaffidabilità di Giuseppe Conte. Dovrebbero quindi prendere atto che questa esperienza di governo è finita”. Ma non è tutto oro quello che luccica. E Lega e Forza ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ore di fibrillazioni, quando ancora sembra tutto possibile. Anche la’ delin autunno. Francesco, intervistato dal Corriere della Sera, guarda con fiducia a quanto trapela dai vertici del centrodestra di governo convocati da Berlusconi. “Ho sentito autorevoli esponenti che confermano la linea annunciata e che sarebbero andati a rappresentarla a Palazzo Chigi”, dice il capogruppo di Fratelli d’Italia a Montecitorio a fine pomeriggio.: FI e Lega hanno capito che non si governa con pd e M5S “Si sono resi conto, direi finalmente, che è impossibile governare con il Pd e M5S. Si sono resi conto dell’inaffidabilità di Giuseppe Conte. Dovrebbero quindi prendere atto che questa esperienza di governo è finita”. Ma non è tutto oro quello che luccica. E Lega e Forza ...

