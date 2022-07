Lo strappo della Lega: «Vogliamo un nuovo governo che faccia gli interessi nazionali». Mattarella sente i leader. Trattative in corso – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un intervento durissimo, che potrebbe segnare la definitiva rottura da parte del centrodestra di governo. A pronunciarlo è il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo, che detta condizioni molto dure, dicendo chiaramente a Mario Draghi che serve «un nuovo governo o il voto». Romeo punzecchia fin dal principio il premier dicendo che dal suo intervento iniziale gli sembrava che il problema fosse «sostenere il campo largo del Pd»: «Se è così non ci interessa, dobbiamo rendere conto ai nostri elettori e alla nostra base. Se l’obiettivo è invece salvare il paese, come io credo, vediamo un paio di scenari all’orizzonte. Il primo scenario è che il MoVimento cinque stelle non fa più parte della maggioranza di governo». E dunque le tematiche in agenda vanno affrontate in modo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Un intervento durissimo, che potrebbe segnare la definitiva rottura da parte del centrodestra di. A pronunciarlo è il capogruppo, Massimiliano Romeo, che detta condizioni molto dure, dicendo chiaramente a Mario Draghi che serve «uno il voto». Romeo punzecchia fin dal principio il premier dicendo che dal suo intervento iniziale gli sembrava che il problema fosse «sostenere il campo largo del Pd»: «Se è così non ci interessa, dobbiamo rendere conto ai nostri elettori e alla nostra base. Se l’obiettivo è invece salvare il paese, come io credo, vediamo un paio di scenari all’orizzonte. Il primo scenario è che il MoVimento cinque stelle non fa più partemaggioranza di». E dunque le tematiche in agenda vanno affrontate in modo ...

Pubblicità

allanpo22646751 : @Qua_Agatha pare che litighino già da maggio, per la nomina della Ronzulli a commissaria in Lombardia, quindi come… - unoperuno : La democrazia, da supposto a supposta. Lo spread vola sopra quota 220 dopo lo strappo della Lega, Milano peggiora,.… - unoperuno : La democrazia, quando non ubbidisce cambia sesso, da supposto a supposta. Lo spread vola sopra quota 220 dopo lo st… - cristinapasque : RT @EmilianaCarifi: mitraglietta a @La7tv parla di strappo della destra, ma strappo di che? Io ho sentito solo ricatti per avere poltrone,… - Giornaleditalia : Borse, lo spread schizza oltre i 220 punti base dopo lo strappo della Lega. Milano peggiora (-1,7%) -