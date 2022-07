(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ildella federazione russa è dovuto rimanere qinquanta lunghissimi secondi ad aspettare ilturco, in silenzio davanti alle telecamere. È successo durante l'incontro che i due hanno avuto a Teheran...

...mantenere quel 20 per cento di popolazione nel Donbass La mia impressione è che dopo quello... Crede alla mediazione di"Non credo che abbia la chiave del negoziato. E poi sono visibili ...Forse non sul piano dei risultati, ma che di certo rappresenta già unose rapportata ai ...rkiye , facendosi beffe di. Uno dei firmatari, infatti, afferma di aver aderito perché trova l'... Lo smacco di Erdogan a Putin: il presidente russo lasciato in attesa