Lo Celso può arrivare in Serie A, un club sul centrocampista del Tottenham! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo quanto riportato dalla pagina Twitter di Nicolò Schira, Giovani LoCelso può lasciare il Tottenham nella finestra dei trasferimenti estivi. Il Villareal vuole riaverlo in prestito con opzione di riscatto. Anche la Fiorentina è interessata a lui con la stessa formula dell’affare, ma gli Spurs vogliono venderlo a titolo definitivo. Lo Celso Mercato Villareal Lo Celso piace anche alla Fiorentina ma, come dichiara Ceccarini a Radio Toscana, la trattativa non decolla per colpa di differenze di prezzo sostanziali. Di seguito le parole dell’esperto di calciomercato Ceccarini. “Lo Celso è un giocatore che piace alla Fiorentina, ma ha costi troppo alti. Il Tottenham, ad oggi, chiede non meno di 20 milioni di euro per farlo partire. Non è da escludere che, a mercato inoltrato, possano aprirsi degli ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Secondo quanto riportato dalla pagina Twitter di Nicolò Schira, Giovani Lopuò lasciare il Tottenham nella finestra dei trasferimenti estivi. Il Villareal vuole riaverlo in prestito con opzione di riscatto. Anche la Fiorentina è interessata a lui con la stessa formula dell’affare, ma gli Spurs vogliono venderlo a titolo definitivo. LoMercato Villareal Lopiace anche alla Fiorentina ma, come dichiara Ceccarini a Radio Toscana, la trattativa non decolla per colpa di differenze di prezzo sostanziali. Di seguito le parole dell’esperto di calciomercato Ceccarini. “Loè un giocatore che piace alla Fiorentina, ma ha costi troppo alti. Il Tottenham, ad oggi, chiede non meno di 20 milioni di euro per farlo partire. Non è da escludere che, a mercato inoltrato, possano aprirsi degli ...

Pubblicità

infoitsport : L’esperto su Lo Celso: “Può infiammare Firenze, il Tottenham non chiede la luna” - infoitsport : Colasanto: “Lo Celso alla Fiorentina può far divertire. Il Tottenham non chiederà la luna” - MomentiCalcio : #Fiorentina, #LoCelso apre alla trattativa: l’argentino può arrivare in prestito con diritto di riscatto - carmipietro : @RInfascelli @Andrea_DiCarlo @mimmo_ferretti un nome buono può essere lo celso? Ha un buon passato con mou e scaric… - DeBelloGalli8 : @Fedenwski Lo Celso per me è quello per cui faccio più fatica a capire la scelta di Conte. Reguilon anche, ma ci pu… -