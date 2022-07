LIVE Tour de France 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | arrivo in salita durissimo | rampe al 16%! Scontro diretto Pogacar-Vingegaard!

(Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella diciassettesimadelde. Arrivano le ascese dei Pirenei e lo spettacolo è pronto a decollare. 130 chilometri da Saint-Gaudens a Peyragudes con oltre 3300 metri di disllo. Larimarrà piuttosto quieta fino al chilometro 50 quando i corridori affronteranno il Col d’Aspin (1° categoria): 12 chilometri al 6,5% di pendenza media. Breve picchiata verso Payolle per risalire immediatamente a Hourquette d’Ancizan: seconda categoria con 8,2 km al 5,1%. Si scenderà a valle prima di salire al Col de ...

Pubblicità

TicketOneIT : ? @AmorosoOF tornerà live da novembre nei principali palasport italiani con “TUTTO ACCADE TOUR”! ?? ??Scopri le date… - ukadultwebcams : violettamontana - ukadultwebcams : scarlettromero - ukadultwebcams : valentina__beltran - ukadultwebcams : rini_mori -

OA Sport

Alex Belli è ora protagonista di undiin giro per l'Italia, che lo tengono impegnato da ormai richiestissimo one - man - show, mentre Delia Duran ha un'agenda fitta di serate ed altri ......2022" nella sua riproposizione televisiva su Italia 1, uno degli appuntamenti imperdibili dell'estate italiana in musica: e della line - up di artisti che si esibiranno sul palco del... LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: successo di Houle a Foix, Vingegaard contiene Pogacar, Bardet affonda CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2022 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciassettesima tappa del Tour de France 2022.Foix, 19 luglio 2022 - Il Tour de France entra domani nel vivo delle salite finali che saranno accompagnate da un caldo infernale. La tappa 17 sarà con ogni probabilità il crocevia di questa edizione.