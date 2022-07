LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Pogacar vince a Peyragudes, ma Vingegaard non perde un metro! (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 2022 16.51 Arriva a 3’26” Gaudu, a 3’31” Vlasov e Quintana. 16.51 Arrivano a 2’32” Lutsenko e a 2’37” Bardet. 16.51 Pogacar non ha avuto la forza di attaccare Vingegaard sulla salita finale. 16.50 Geraint Thomas, ormai ad un passo dal podio, è 4° a 2’08”. 16.48 vince Pogacar ALLO SPRINT! Ma Vingegaard non ha perso un metro dallo sloveno, chiudendo in seconda posizione. Altro passo importante verso la vittoria finale a Parigi. 3° McNulty a 32?. 16.47 Vingegaard lancia la volata per primo! Risponde Pogacar! 16.47 Ora si fa da parte McNulty e restano i due grandi rivali a giocarsi il successo. 16.46 500 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE16.51 Arriva a 3’26” Gaudu, a 3’31” Vlasov e Quintana. 16.51 Arrivano a 2’32” Lutsenko e a 2’37” Bardet. 16.51non ha avuto la forza di attaccaresulla salita finale. 16.50 Geraint Thomas, ormai ad un passo dal podio, è 4° a 2’08”. 16.48ALLO SPRINT! Manon ha perso un metro dallo sloveno, chiudendo in seconda posizione. Altro passo importante verso la vittoria finale a Parigi. 3° McNulty a 32?. 16.47lancia la volata per primo! Risponde! 16.47 Ora si fa da parte McNulty e restano i due grandi rivali a giocarsi il successo. 16.46 500 ...

